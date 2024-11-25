مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة صور

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".
افادت قناة 12 الاسرائيلية في تقرير لها أن "إسرائيل تواصل تنفيذ عمليات عسكرية بعيدة عن الحدود، في إطار استعداداتها لاحتمال انهيار اتفاق أو خرقه من قبل حزب الله"، مشيرة الى أنه "بموجب الاتفاق القائم، تطالب إسرائيل الجيش اللبناني بجمع الأسلحة من نهر الليطاني إلى الجنوب تحت إشراف أميركي دقيق".