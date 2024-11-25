القناة 14 الإسرائيلية: عودة المدنيين إلى جنوب لبنان سيكون دون مسلحين

أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن "هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تضغط لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إعادة إنعاش القوات والحفاظ على اقتصاد التسليح".

وأضافت أن "الهيئة تعتبر دعم الجيش للهدنة في الشمال منطقياً، خاصةً في ضوء الحاجة لتسليح القوات وتعزيزها".

كذلك، أكدت "التوصل إلى اتفاق مع حزب الله بمشاركة فرنسا، التي ستكون جزءًا من آلية مراقبة التفاهمات"، مشيرة الى أن "الاتفاق يشمل انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، نزع سلاحه في مناطق جنوب لبنان، مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة إذا تم خرق الاتفاق".

كما أشارت القناة الى أن "عودة المدنيين إلى قراهم في جنوب لبنان سيكون دون وجود مسلحين".