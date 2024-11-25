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محليات

سلسلة غارات على مدينة صور ... مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات مباشرة:

2024-11-25 | 07:27
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سلسلة غارات على مدينة صور ... مراسل الجديد يتابع آخر المستجدات مباشرة:

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غارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في هذه الأثناء
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وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع
11:01

وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".

11:01

وزير الثقافة يعلّق على استهداف العدو الاسرائيلي المعلم الأثري في بلدة شمع

صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".

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