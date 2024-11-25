بالفيديو - مشاهد للدمار في منطقة الشويفات - الضيعة

🔴مشاهد إضافية للدمـار في مدينة الشويفات قرب السرايا الإرسلانية إثر الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/Og4SuqEEEH
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 25, 2024
🔴مشاهد إضافية للدمـار في مدينة الشويفات قرب السرايا الإرسلانية إثر الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/Og4SuqEEEH
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان
صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى البيان الآتي :"أعداء الإنسانية الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقد وجبان للحجر والبشر، اقدموا اليوم على استهداف المعلم الأثري في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحري الاثري علماً بأن الموقعين هما من المواقع المدرجة على لائحة الحماية المعززة وفق اتفاقية لاهاي بموجب القرار الذي صدر مؤخّراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلب وزارة الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفد من المديرية العامة للآثار".