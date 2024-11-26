الجمهورية: إتصال من هوكستين.. والإعلان عن وقف النار الأربعاء

في وقت تتزايد المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار على جبهة لبنان، أكدت مصادر موثوقة لصحيفة "الجمهورية" أن الاتفاق كان قد تم إنجازه بصيغته النهائية الأسبوع الماضي. ووفقاً لمصدر رفيع مطلع على مفاوضات التسوية، فإن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تواصل مع عين التينة، مؤكداً أن الأمور تسير في اتجاه خواتيمها الإيجابية.

المصدر أضاف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ينتظر الإعلان عن الاتفاق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن التأجيل كان نتيجة لأسباب أميركية-إسرائيلية. وأشار إلى أن الأجواء حالياً إيجابية جداً، وأن الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار قد يتم غداً الأربعاء من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة لمجلس الوزراء.

من جهة أخرى، ذكر الزوار أن بري أظهر ارتياحاً للمسار الذي تسلكه الأمور، وأكد أن الملاحظات اللبنانية قد تم أخذها بعين الاعتبار، مع التأكيد على شمول قرار 1701 في الاتفاق. كما تم الاتفاق على أن تكون فرنسا جزءاً من لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.