رسالة من حركة أمل.. وصورة!

يا أبناء الإمام موسى الصدر .. يا إخوة الرئيس نبيه بري حامل الأمانة .. أنتم الذخر وأنتم المدد .. أعطيتم العالم بأسره دروساً في الثبات والصمود والمقاومة .. ببسالة وبأس وجرأة وإيمان حسيني واجهتم العدو الإسرائيلي بمواقفكم وثباتكم ورهانكم على رجال المقاومة في الميدان، وبدعمكم المطلق وثقتكم الكبيرة بكوادر الحركة ومجاهديها وأبنائها في كشافة الرسالة الإسلامية، فكنتم بحق البيئة الحاضنة لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وأنتم الحضن الذي يرتاح الوطن فيه مطمئناً على أمنه وحقوقه وسيادته.