الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

رسالة من حركة أمل.. وصورة!

2024-11-26 | 04:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رسالة من حركة أمل.. وصورة!
رسالة من حركة أمل.. وصورة!

وجه المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل رسالة إلى جمهور المقاومة جاء فيها:

يا أبناء الإمام موسى الصدر .. يا إخوة الرئيس نبيه بري حامل الأمانة .. أنتم الذخر وأنتم المدد .. أعطيتم العالم بأسره دروساً في الثبات والصمود والمقاومة .. ببسالة وبأس وجرأة وإيمان حسيني واجهتم العدو الإسرائيلي بمواقفكم وثباتكم ورهانكم على رجال المقاومة في الميدان، وبدعمكم المطلق وثقتكم الكبيرة بكوادر الحركة ومجاهديها وأبنائها في كشافة الرسالة الإسلامية، فكنتم بحق البيئة الحاضنة لدماء الشهداء وعذابات الجرحى وأنتم الحضن الذي يرتاح الوطن فيه مطمئناً على أمنه وحقوقه وسيادته

رسالة من حركة أمل.. وصورة!

محليات

حركة أمل

نبيه بري

إسرائيل

المقاومة

جمهور المقاومة

حزب الله

الضاحية الجنوبية

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لبنان يشكو استهداف إسرائيل للجيش لمجلس الأمن
معلومات الجديد: وزير السياحة وليد نصار قطع زيارته إلى المملكة العربية السعودية وهو عائد إلى بيروت للمشاركة غداً في جلسة مجلس الوزراء

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024