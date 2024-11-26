حزب الله: شنينا هجومًا جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على ثكنة معاليه ‏غولاني وأصابت أهدافها بدقّة

حزب الله: شنينا هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم التي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 ‏كلم جنوب مدينة حيفا وأصبنا أهدافها بدقّة