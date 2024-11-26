بالصورة - جيش العدو يهدّد سكان الناقورة في جنوب لبنان

وجّه المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديداّ إلى الناقورة في جنوب لبنان.

وزعم إنّ "نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضدّه بقوّة في هذه المناطق".

