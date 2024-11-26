وزارة الصحة: 7 شهداء و37 جريحاً جراء العدوان على النويري وعمليات رفع الأنقاض مستمرة

بلينكن: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا

بلينكن: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتاج جهد دبلوماسي مكثف من الولايات المتحدة وشركائها مثل فرنسا