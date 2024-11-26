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وزير التربية يعلن إقفال المدارس والثانويات المعاهد في المناطق اللبنانية كافة يوم غد
2024-11-26 | 12:00
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وزير التربية يعلن إقفال المدارس والثانويات المعاهد في المناطق اللبنانية كافة يوم غد
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