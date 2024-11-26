مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية إستهدفت منطقة زقاق البلاط في بيروت

ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة

ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة

ماكرون: اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن "يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره" في غزة

أ ف ب: ماكرون يدعو بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان "لانتخاب رئيس دون تأخير"