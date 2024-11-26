النائب حسن فضل الله للجديد: العدو الاسرائيلي ألحق ضرراً بلبنان وبالمقاومة وقيادتها وشن حرباً وجودية علينا وعلى بلدنا وهذا ثمن كبير لحرب وجودية شنها العدو علينا

النائب مارك ضو للجديد: علينا ان نصمد بوجه الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولكن الفرق كبير بالمسؤوليات بين القوى السياسية وعلى حزب الله مسؤولية اليوم ويجب ان يكون بكامل الالتزام بسيادة الدولة