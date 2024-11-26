النائب حسن فضل الله لـ الجديد: نحن حريصون دائماً على جيشنا الوطني وعلى قوته وتماسكه وهو موجود في الجنوب ويعزز انتشاره وهو السلطة الرسمية ونحن مع بسط سلطة الدولة