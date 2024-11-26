بالفيديو- مع قرب وقف إطلاق النار.. نازحون من مدينة صور يحتفلون في أحد مراكز النزوح في بلدة شحيم

مع قرب وقف إطلاق النار.. احتفل نازحون من مدينة صور في أحد مراكز النزوح في بلدة شحيم