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محليات

الجيش اللبناني يدعو المواطنين عدم الإقتراب من المناطق التي يتواجد فيها قوات العدو الإسرائيلي

2024-11-27 | 10:53
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الجيش اللبناني يدعو المواطنين عدم الإقتراب من المناطق التي يتواجد فيها قوات العدو الإسرائيلي
الجيش اللبناني يدعو المواطنين عدم الإقتراب من المناطق التي يتواجد فيها قوات العدو الإسرائيلي

أصدر قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بياناً، جاء فيه:

"إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني، تدعو قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما وأنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية".
 
 
 
الجيش اللبناني يدعو المواطنين عدم الإقتراب من المناطق التي يتواجد فيها قوات العدو الإسرائيلي

محليات

الجيش اللبناني

لبنان

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مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. بيان من قيادة الجيش الى اللبنانيين
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بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!
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15:03

بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!

بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنه لا يزال "يحظر" على المواطنين العودة الى بلداتهم القريبة من الحدود، لا سيما بلدت الحافة الامامية والقرى المواجهة لها التي تقع في عمق 3 إلى 6 كلم عن الحدود، حيث لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي متمركزاً في تلك البلدات الممتدة من القطاع الغربي الى الشرقي مروراً بالاوسط، على أن يجري الانسحاب تدريجياً مع انتشار الجيش اللبناني، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

15:03

بالفيديو - بلدات جنوبية عدة "يحظر" الوصول إليها!

بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أنه لا يزال "يحظر" على المواطنين العودة الى بلداتهم القريبة من الحدود، لا سيما بلدت الحافة الامامية والقرى المواجهة لها التي تقع في عمق 3 إلى 6 كلم عن الحدود، حيث لا يزال جيش الاحتلال الاسرائيلي متمركزاً في تلك البلدات الممتدة من القطاع الغربي الى الشرقي مروراً بالاوسط، على أن يجري الانسحاب تدريجياً مع انتشار الجيش اللبناني، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

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