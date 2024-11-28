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بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة مجلس النواب المقررة عند الـ 11:00 قبل ظهر اليوم والمخصّصة بشكل أساسي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون
2024-11-28 | 03:39
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بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في جلسة مجلس النواب المقررة عند الـ 11:00 قبل ظهر اليوم والمخصّصة بشكل أساسي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون
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