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النائب نبيل بدر للجديد من مجلس النواب: اعتقد ان الظروف أصبحت مؤاتية لانتخاب رئيس للجمهورية وهناك مبادرة عربية فرنسية بدأت العمل لذلك
2024-11-28 | 04:06
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النائب نبيل بدر للجديد من مجلس النواب: اعتقد ان الظروف أصبحت مؤاتية لانتخاب رئيس للجمهورية وهناك مبادرة عربية فرنسية بدأت العمل لذلك
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