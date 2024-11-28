قيادة الجيش اللبناني: الوحدات العسكرية باشرت تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بما في ذلك الحواجز الظرفية وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة