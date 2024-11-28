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مراسلة الجديد: مجلس النواب أقر قانون التمديد لرتبة "عميد" وما فوق لمدة سنة
2024-11-28 | 05:51
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مراسلة الجديد: مجلس النواب أقر قانون التمديد لرتبة "عميد" وما فوق لمدة سنة
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مراسلة الجديد: مجلس النواب أقر قانون التمديد لرتبة "عميد" وما فوق لمدة سنة
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الجديد:
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انتهاء جلسة مجلس النواب .. مراسلة الجديد تتابع الاجواء ... لمتابعة النقل المباشر:
قيادة الجيش اللبناني: الوحدات العسكرية باشرت تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بما في ذلك الحواجز الظرفية وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة
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