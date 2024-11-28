انتهاء جلسة مجلس النواب .. مراسلة الجديد تتابع الاجواء ... لمتابعة النقل المباشر:

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نأمل ان يوصل التشاور حتى موعد جلسة انتخاب الرئيس الى إسم يتفق عليه أكثرية الـ 86 نائباً كي نصل الى بر الامان وفق السلة التي كان الحديث عنها وبدأت بوقف إطلاق النار