النائب ملحم خلف : جلسة اليوم كانت تكريس لنهج اللادولة وسياسة الترقيع

النائب حسن فضل الله: الجيش قدم الدم وكان الى جانب المقاومين واليوم عبّرنا عن موقفنا الى جانبه وصوتنا لمصلحته بأن لا يكون هناك شغور في قيادته وقد صوتنا لمصلحة للتمديد للعمداء في الجيش وكل القوى الامنية