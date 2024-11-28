إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهدف المشتبه به عند الحدود مع لبنان عصفور على الأرجح وليس مسيرة لحزب الله

مرتضى لـ الجديد: أي قوة تريد الدخول إلى المياه الإقليمية تنسق إما مع الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل وبالطبع كان هناك تنسيقاً مع اليونيفيل من قبل القوة الإسرائيلية قبل دخولها