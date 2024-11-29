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محليات

يديعوت أحرونوت: احتمال عودة القتال في لبنان 50%

2024-11-29 | 09:09
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يديعوت أحرونوت: احتمال عودة القتال في لبنان 50%
يديعوت أحرونوت: احتمال عودة القتال في لبنان 50%

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ضابط إسرائيلي قوله إن مسؤولين في المؤسسة الأمنية بإسرائيل يقدّرون احتمال عودة القتال في لبنان بنسبة 50

 

وأضاف الضابط الإسرائيلي أنه "كلما كانت قواعد اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذها أكثر وضوحا ستصمد فيما بعد".

يأتي هذا وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه أول أمس الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة تلفزيونية الخميس، إن الاتفاق ليس نهاية الحرب، مهددا بالعودة إلى "حرب ضارية" إذا خُرق وقف إطلاق النار.

من ناحية أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسؤولَين الأميركي والفرنسي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار يعقدان حاليا سلسلة لقاءات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وممثلي لبنان وإسرائيل وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في لجنة المراقبة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس أن طائراته قصفت منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى في جنوبي لبنان، وفق ادعائه، في أول هجوم من نوعه منذ سريان وقف إطلاق النار صباح الأربعاء.

كما قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة مركبا جنوبي لبنان، مما أدى لإصابة 3 أشخاص، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أشخاصا "مشتبها بهم" وصلوا عبر مركبات إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، ووصف ذلك بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات يومي الأربعاء والخميس، من خلال "خروق جوية وقصف للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة"، وأضاف أنه يتابع الخروق بالتنسيق مع المراجع المختصة.

يديعوت أحرونوت: احتمال عودة القتال في لبنان 50%

محليات

يديعوت أجرونوت

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