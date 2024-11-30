الجيش: ستقوم إحدى وحداتنا اليوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – البقاع وذلك ما بين الساعة 12.30 ظهراً والساعة 4