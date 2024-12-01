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مراسلة الجديد: العدو اقدم فجراً على تفجير عدد من المنازل في بلدة كفركلا الجنوبية
2024-12-01 | 03:47
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مراسلة الجديد: العدو اقدم فجراً على تفجير عدد من المنازل في بلدة كفركلا الجنوبية
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