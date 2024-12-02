الوكالة الوطنية: جنود العدو الاسرائيلي عمدوا من موقعهم في أطراف بلدة مارون الراس إلى إطلاق نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه مدينة بنت جبيل وبلدتي عيناتا وعيترون

عضو كتلة لبنان القوي النائب اسعد درغام للجديد: جريمة وخيانة ان نطالب الآن بنزع سلاح حزب الله الذي يدافع اليوم عن الجنوب ونحن نريد ان "نقونن" هذا السلاح وفق الاستراتيجية الدفاعية