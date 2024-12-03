"الجمهورية": بري لم يحدد الخطوة التالية بعد تعيين جلسة انتخاب الرئيس

افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تحديده موعد "الجلسة المثمرة" لم يحدّد حتى الآن الخطوة التالية التي سيقوم بها، او ماهية الحراك الذي سيقوم به في اتجاه إنضاج التفاهم المرجو على مرشح او اثنين او اكثر، بالتوازي مع تفاهم يسبقه على قاعدة التزام سياسي بتوفير نصاب الثلثين لتلك الجلسة انعقاداً وانتخاباً. وهو في هذا الوقت ينتظر ان تتبلور توجّهات الكتل النيابيّة والسياسية ومدى استعداداتها لإتمام الانتخابات الرئاسية ليُبنى على الشيء مقتضاه".



