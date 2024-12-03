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محليات

أديب عبد المسيح من معراب: على الحكومة تحمل مسؤولية الخروقات ويجب لجم عمل كل الميليشيات ليس فقط جنوب الليطاني بل على كل الأراضي اللبنانية

2024-12-03 | 07:45
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أديب عبد المسيح من معراب: على الحكومة تحمل مسؤولية الخروقات ويجب لجم عمل كل الميليشيات ليس فقط جنوب الليطاني بل على كل الأراضي اللبنانية
أديب عبد المسيح من معراب: على الحكومة تحمل مسؤولية الخروقات ويجب لجم عمل كل الميليشيات ليس فقط جنوب الليطاني بل على كل الأراضي اللبنانية
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أديب عبد المسيح من معراب: على الحكومة تحمل مسؤولية الخروقات ويجب لجم عمل كل الميليشيات ليس فقط جنوب الليطاني بل على كل الأراضي اللبنانية

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بري: في 9 الشهر المقبل سيجري انتخاب رئيس للبنان
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بري: في 9 الشهر المقبل سيجري انتخاب رئيس للبنان

​أفادت معلومات الجديد أنه في إطار التحركات الدولية بشأن الأوضاع في لبنان، أجرى رئيس لجنة المراقبة الأميركية اتصالاً هاتفياً مع الرئيس نبيه بري، الذي من المقرر أن يستقبله يوم الخميس المقبل، ​في وقتٍ يستعد فيه العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار للوصول إلى لبنان غداً.

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​أفادت معلومات الجديد أنه في إطار التحركات الدولية بشأن الأوضاع في لبنان، أجرى رئيس لجنة المراقبة الأميركية اتصالاً هاتفياً مع الرئيس نبيه بري، الذي من المقرر أن يستقبله يوم الخميس المقبل، ​في وقتٍ يستعد فيه العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار للوصول إلى لبنان غداً.

"في كوريا اللبنانية استعدادت لفتح البرلمان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
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"في كوريا اللبنانية استعدادت لفتح البرلمان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

في بلاد كوريا الجنوبية فُرِضتِ الأحكامُ العُرفية وعَلَّق الجيشُ جميعَ الأنشطةِ البرلمانية ومَنَع النوابَ من دخول مبنىْ ساحةِ النجمة الكورية.. هناك، الأسبابُ لها علاقةٌ بميزانيةِ الدولة وبتصدي الرئيس للمدِّ الشيوعي المتسرّبِ من جهة كوريا الشمالية والذي اعتبرَهُ مناهِضاً للدولة، وفي كوريا اللبنانية.. استعداداتٌ لفتحِ البرلمان امام جلسةٍ رئاسية بدأت تتسللُ اليها المناوراتُ عن طريقِ التهريب.. والى هذه الجلسة لن يتسلقَ النوابُ عن سطح المجلس كما يحصُلُ في سيوول بل إنَّ بعضَهم يتسلقُ الاسماءَ من الابوابِ الخلفية

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"في كوريا اللبنانية استعدادت لفتح البرلمان".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

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