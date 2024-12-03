النائب سليم الصايغ من معراب: سنكثف الجهود والاتصالات مع الكتل النيابية كافة في محاولة للتفاهم على مرشح رئاسي يتوافق مع المرحلة التي نمر بها

هل يُردم بحر بيروت بمخلفات الضاحية؟ .. للمشاهدة:
أفادت معلومات الجديد أنه في إطار التحركات الدولية بشأن الأوضاع في لبنان، أجرى رئيس لجنة المراقبة الأميركية اتصالاً هاتفياً مع الرئيس نبيه بري، الذي من المقرر أن يستقبله يوم الخميس المقبل، في وقتٍ يستعد فيه العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لوقف إطلاق النار للوصول إلى لبنان غداً.
في بلاد كوريا الجنوبية فُرِضتِ الأحكامُ العُرفية وعَلَّق الجيشُ جميعَ الأنشطةِ البرلمانية ومَنَع النوابَ من دخول مبنىْ ساحةِ النجمة الكورية.. هناك، الأسبابُ لها علاقةٌ بميزانيةِ الدولة وبتصدي الرئيس للمدِّ الشيوعي المتسرّبِ من جهة كوريا الشمالية والذي اعتبرَهُ مناهِضاً للدولة، وفي كوريا اللبنانية.. استعداداتٌ لفتحِ البرلمان امام جلسةٍ رئاسية بدأت تتسللُ اليها المناوراتُ عن طريقِ التهريب.. والى هذه الجلسة لن يتسلقَ النوابُ عن سطح المجلس كما يحصُلُ في سيوول بل إنَّ بعضَهم يتسلقُ الاسماءَ من الابوابِ الخلفية