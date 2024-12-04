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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2024-12-04 | 01:08
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

لوحظ أن حفلات التكريم لخلايا الأزمة تتوالى، وخصوصاً زيارة مسؤولي “حزب الله” وحركة “أمل” إلى بعض المناطق لشكر اهلها على ما قاموا به، في ظل استبعاد بعض الجهات التي قامت بدور كبير وحصرها بجهات معينة، ما أدى إلى سلسلة مساجلات وتباينات بين كل الجهات المعنية .

يقرأ وزير سابق الاحداث في سوريا بأنها تصب ضمن مخطط قديم لتقسيمها نجح سابقاً بشكل جزئي بأن حدّ من سلطة الدولة المركزية واضعفها وهو يستمر بوجوه واشكال مختلفة. وقد اطلع على خرائطه منذ اعوام من سفير دولة غربية.

أثار اعلان لشركة تجارية للأحذية ردود فعل سلبية لدى جهات مسيحية خصوصاً انها استعملت صور الأحذية في رسم شجرة الميلاد ودعت الأمن العام الى العودة عن القبول بهذا الاعلان.

بعد كلام عن تأثير سيء للوضع السوري على مجمل الاستحقاقات اللبنانية قال وزير سابق ان ردة فعل المجتمع الدولي قد تمضي بعكس التوقعات فتسعى الى فرض ارادتها تزامناً مع تنفيذ القرارات الدولية .

بدت حركة الاتصالات الرئاسية في اليومين الماضيين تشتت الجهود لإنجاز الاستحقاق أكثر مما تعجل به.

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الجمهورية

تُطرح علامات استفهام حول تأخّر اكتمال لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار خصوصاً من جانب دولة صديقة وراعية للبنان.

وصف مسؤولون أميركيّون الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بأنّها "لعب بالنار".

تؤشر بعض المعطيات إلى أنّ المعادلة الراهنة باتت بين فريقَين، أحدهما يريد رئيساً توافقياً والثاني يريد رئيساً من فريقه.

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اللواء

 

تنتظر دولة إقليمية كبرى التعامل مع الإشارة التي بعثت بها الإدارة الأميركية الجديدة بالامتناع عن «الردّ على الردّ الاسرائيلي» إيجاباً لجهة استئناف التفاوض..

 

يتحدث قاطنو وزوار الضاحية الجنوبية عن دمار غير مسبوق، يذكِّر بتدمير المدن العالمية في الحرب العالمية الثانية على يد النازيين..

 

بات بحكم المؤكد أن آلية جديدة ستحكم التفاهمات مع البنك الدولي. في ضوء التوجُّه للمساهمة بإعادة إعمار لبنان..

 

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نداء الوطن

 

رصدت مصادر دبلوماسية حركة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في إحدى العواصم العربية لجهة محاولة مقايضته الأسماء بالمناصب في العهد الجديد.

 

يجري "حزب الله" ورشة "تنظيم" تتناول ملء الفراغات في هيكليته، وهناك حديث عن تولي شخصية أمنية في الحزب "قيادة الظل"، على أن يكون الشيخ نعيم قاسم في الواجهة.

 

توقف مراقبون مطولاً عند قول وزير العمل مصطفى بيرم: "الخروقات تعني أن العدو يعيد جمع بنوك أهداف".

 

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البناء

 

توقفت مصادر دبلوماسية أمام تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر على التمسك بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبرت أن هذا الإعلان يعني شيئين أولهما أن ردّ المقاومة حقق الهدف منه بإيصال رسالة قوة تبدّد أي أوهام حول أن المقاومة مستعدّة للتعايش مع حرب على نار خفيفة بديلاً من حرب على نار قويّة، وثبت أن المقاومة رغم تمسكها بالاتفاق مستعدّة للعودة إلى الحرب، إذا كان البديل هو ما يجري منذ إعلان وقف النار. والأمر الثاني هو أن جيش الاحتلال وقوى الرأي العام في الكيان بعدما ثبتت أكلاف الحرب ليسا جاهزين للعودة إليها، ما يعطي الأمل بفرض تطبيق دقيق للاتفاق خلال أيام مقبلة.

 

توقعت مصادر سياسية متابعة لملف رئاسة الجمهورية أن يطغى على النقاش الرئاسي ما صدر عن مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السياسي ورجل الأعمال اللبناني مسعد بولس حول الدعوة للتريّث شهوراً لانتخاب الرئيس والتساؤل الذي طرحه لمبرّر الاستعجال بما أوحى أن إدارة الرئيس ترامب ترغب بأن يكون لها كلمة مباشرة في الرئاسة المقبلة. وصار واضحاً أن الفشل في انتخاب رئيس جديد في جلسة كانون الثاني إذا حدث سيكون ترجمة لهذا الموقف الأميركي بأشكال مختلفة طالما أن انتخاب الرئيس يحتاج إلى تو افق يضمن 65 نائباً يصوّتون لمرشح واحد إذا التزمت الأطراف بعدم تعطيل النصاب، ودعا رئيس المجلس لعدة جلسات انتخابية متتابعة.

 

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ماذا في أسرار الصحف؟

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