بالفيديو- أحياء كاملة سويت بالأرض في بلدة ياطر الجنوبية.. مراسل الجديد ينقل المشهد

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مصادر حزب الله لـ الجديد: سليمان فرنجية "عماد المرشحين" ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء
مصادر حزب الله لـ الجديد: سليمان فرنجية "عماد المرشحين" ولن نتراجع عنه خطوة واحدة إلى الوراء
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة
مصادر الوطني الحر لـ الجديد: لن نقبل بقائد الجيش رئيساً لأن "مش بس بدّو تعديل دستوري" بل هو لا تنطبق عليه المواصفات للمرحلة المقبلة
أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه
أوساط المعارضة النيابية لـ الجديد: قائد الجيش العماد جوزيف عون مقبولٌ لدينا لكنَّ الظرفَ هو الذي يوصِلُه الى بعبدا وليس رضانا او عدمَ رضانا عليه
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