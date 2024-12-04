المفتي دريان إستقبل تكتل وفد "التوافق الوطني"... مراد : لتطبيق مندرجات الطائف في المرحلة المقبلة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفد تكتل "التوافق الوطني" الذي تحدث باسمه النائب حسن مراد بعد اللقاء : "قمنا اليوم بزيارة سماحته وأكدنا ترحيبنا بانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني. ونحن كتكتل لطالما طالبنا بانتخاب رئيس للجمهورية كي يستطيع أن يواجه لبنان الأزمات بعد عودة الانتظام العام لمؤسسات الدولة، ووضعناه بصورة المشاورات التي بدأناها مع الأصدقاء والأخوة في الكتل النيابية والنواب المستقلين والأصدقاء والأحباب، وتوحيد الصف السني بشكل أساسي للخروج برؤية مشتركة واحدة تجاه الاستحقاق الرئاسي".