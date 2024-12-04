ميقاتي: نحذر من خروقات تعيدنا إلى اجواء القلق

أضاف: "لبنان السلام والكرامة يقول: للعائدين إلى ارضهم و بلداتهم ، إن الحكومة ستواكب عودتكم الكريمة وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني في بلداتكم".

تابع: "كما نقول لأصدقاء لبنان:كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي ، متطلعين معاً الى مزيد من التفاعل والتضامن .أما للبنانيين المنتشرين فنقول لبنان لكم وانتم للبنان ، فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل ، بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال. الأزمات هي محك مسؤولية ان نكون لبنانيين ، ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصُّر .واجبنا ان يكون لدينا ارادة وقدرة على المبادرة ، ورؤية مستقبلية للإنقاذ ، على قدر ما نحمل من ايمان بهذا الوطن"

وأشار إلى: "أننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وتحديد التاسع من كانون الثاني موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء ان يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون"

وختم بالقول: "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف اطلاق النار، نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية."