البرلمان الفرنسي يقرر حجب الثقة عن الحكومة

كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصة "أكس" قائلاً: "كما أشرنا سابقاً، بدأ مشهد التغيير في المنطقة يتضح، بدءًا من لبنان وصولًا إلى سوريا. فقد بدأت تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالظهور، وكذلك القرار الدولي بدعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش، مما يعزز سلطته على الأراضي اللبنانية ويضمن الأمن في الجنوب وكل لبنان، وبالتالي حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وجيشها".



