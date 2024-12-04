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محليات

البرلمان الفرنسي يقرر حجب الثقة عن الحكومة

2024-12-04 | 14:49
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البرلمان الفرنسي يقرر حجب الثقة عن الحكومة
البرلمان الفرنسي يقرر حجب الثقة عن الحكومة
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البرلمان الفرنسي يقرر حجب الثقة عن الحكومة

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بهاء الحريري: نأمل بأن يحمل التغيير في المنطقة الاستقرار والازدهار
14:29

بهاء الحريري: نأمل بأن يحمل التغيير في المنطقة الاستقرار والازدهار

كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصة "أكس" قائلاً: "كما أشرنا سابقاً، بدأ مشهد التغيير في المنطقة يتضح، بدءًا من لبنان وصولًا إلى سوريا. فقد بدأت تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالظهور، وكذلك القرار الدولي بدعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش، مما يعزز سلطته على الأراضي اللبنانية ويضمن الأمن في الجنوب وكل لبنان، وبالتالي حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وجيشها".

14:29

بهاء الحريري: نأمل بأن يحمل التغيير في المنطقة الاستقرار والازدهار

كتب رجل الأعمال بهاء الحريري على منصة "أكس" قائلاً: "كما أشرنا سابقاً، بدأ مشهد التغيير في المنطقة يتضح، بدءًا من لبنان وصولًا إلى سوريا. فقد بدأت تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالظهور، وكذلك القرار الدولي بدعم المؤسسات اللبنانية وعلى رأسها الجيش، مما يعزز سلطته على الأراضي اللبنانية ويضمن الأمن في الجنوب وكل لبنان، وبالتالي حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وجيشها".

في الغبيري: رصاص تشييع يصيب طفلاً!
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14:20

في الغبيري: رصاص تشييع يصيب طفلاً!

أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، برصاصة في رأسه جراء إطلاق نار أثناء تشييع في منطقة الغبيري، ما أدى إلى إدخاله العناية الفائقة. ​

وكتبت "رانيا يونس" عبر منصة "أكس" أن "الطفل مهدي مصطفى عمرو كان يفترض به أن يكون في منزله مع عائلته وأشقائه، لكنه رصاصة اصابته اثناء انتقاله الى منزل ذويه في باص المدرسة". ​

14:20

في الغبيري: رصاص تشييع يصيب طفلاً!

أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، برصاصة في رأسه جراء إطلاق نار أثناء تشييع في منطقة الغبيري، ما أدى إلى إدخاله العناية الفائقة. ​

وكتبت "رانيا يونس" عبر منصة "أكس" أن "الطفل مهدي مصطفى عمرو كان يفترض به أن يكون في منزله مع عائلته وأشقائه، لكنه رصاصة اصابته اثناء انتقاله الى منزل ذويه في باص المدرسة". ​

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