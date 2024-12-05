الأخبار: سبب يدفع هوكستين للعودة إلى بيروت.. وتخوّف لبناني!

علمت صحيفة "الأخبار" أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت قريباً لمواكبة عمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن "الأمور تبدو غامضة ولا أحد يفهم سبب تأخر اللجنة في بدء عملها"، متسائلة عما إذا كانت المماطلة تهدف إلى تمرير مدة الستين يوماً لتكمل إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه أثناء الحرب.

كما أضافت المصادر أن "هناك تقاعساً سياسياً تجاه ما يحدث في الجنوب، حيث تواصل إسرائيل سياسة التدمير، مع تساؤلات عن سبب سكوت الحكومة".

في حين ستطالب الحكومة اللجنة بالضغط على إسرائيل لوقف تفجير المنازل في القرى وسحب جيشها منها قبل انتهاء المهلة، لتتمكن العائلات من العودة إلى بلداتها.