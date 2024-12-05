الأنباء الكويتية: برّي متفائل وطرح أسماء جدّية للرئاسة

أكد مصدر نيابي بارز لصحيفة "الأنباء" الكويتية تفاؤل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحديد 9 كانون الثاني المقبل موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية. وأوضح المصدر أن بري يعول على تأمين توافق بأكثرية الثلثين على الأقل لانتخاب الرئيس، لضمان انطلاقه بقوة وتشكيل حكومة فاعلة.

وفي رد غير مباشر على الدعوات لجلسات مفتوحة، قال المصدر: "نريد أكثر من النصف زائداً واحداً، ونتطلع إلى أكثر من الثلثين في الجلسة الأولى، خصوصاً أن هناك دعوات للسفراء لمواكبة الجلسات المستمرة لحل أزمة الشغور الرئاسي."

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي رفيع قوله إن بري طرح أسماء جدية لانتخاب الرئيس، مؤكداً ضرورة عدم استبعاد أي طرف لتحقيق توافق شامل. وأشار إلى أن بري يواصل اتصالاته المكثفة مع الجميع لضمان نجاح العهد الجديد، ودعمه على الصعيدين الدولي والإقليمي.