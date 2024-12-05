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محليات

بالصور - بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يعزيز انتشاره في الجنوب

2024-12-05 | 07:16
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بالصور - بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يعزيز انتشاره في الجنوب
بالصور - بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يعزيز انتشاره في الجنوب

أعلنت قيادة الجيش: " الجيش يواصل تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأضافت: "في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فيما تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبًا لأي طارئ، بخاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية".
 
 
 
 
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">يواصل الجيش تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.<br>في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي… <a href="https://t.co/SrDRUaDlKR">pic.twitter.com/SrDRUaDlKR</a></p>&mdash; الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) <a href="https://twitter.com/LebarmyOfficial/status/1864637764848804130?ref_src=twsrc%5Etfw">December 5, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
بالصور - بعد وقف إطلاق النار.. الجيش اللبناني يعزيز انتشاره في الجنوب

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