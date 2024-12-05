الشيخ نعيم قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا لردع هذا العدوان بما نتمكّن

أعلنت فصائل المعارضة السورية، بعد دخولها مدينة حماة اليوم الخميس، عن تمكنها من إخراج مئات السجناء من السجن المركزي الذي تم اقتحامه. من بين السجناء المحررين، تم الكشف عن أسماء عدة معتقلين، منهم مجموعة من السجناء اللبنانيين. كما تم التأكد من وجود علي حسن العلي، الملقب بـ "در إسماعيل"، وهو مفقود لبناني من بلدة تاشع العكارية كان قد اختفى منذ 40 عامًا في منطقة التبانة بطرابلس، ليتم العثور عليه اليوم بين السجناء الذين تم تحريرهم.



