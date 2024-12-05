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العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
العلي لـ "الجديد": شقيقي لا يزال موجوداً داخل حماة ولم نستطع التواصل معه ولكنهم أبلغونا أنه بأمان
شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
شقيق المعتقل علي حسن العلي معمر العلي قال لـ "الجديد": كانت تصلنا أخبار عن شقيقي بأنه في السجن بسوريا وعندما كنا نذهب لزيارته كانوا ينكرون وجوده ولكننا لم نفقد الأمل يوماً بأنه على قيد الحياة
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محليات

الشيخ نعيم قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا لردع هذا العدوان بما نتمكّن

2024-12-05 | 11:28
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الشيخ نعيم قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا لردع هذا العدوان بما نتمكّن
الشيخ نعيم قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا لردع هذا العدوان بما نتمكّن
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الشيخ نعيم قاسم: العدوان على سوريا ترعاه أميركا وإسرائيل وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا لردع هذا العدوان بما نتمكّن

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بهاء الحريري: نطالب الجيش اللبناني بضرب كل من تسول له نفسه تخطي قرارات الدولة
16:16

بهاء الحريري: نطالب الجيش اللبناني بضرب كل من تسول له نفسه تخطي قرارات الدولة

كتب بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "أكس": "ندعو الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية لاستكمال بسط سلطة الدولة، ومنع أي فصيل أو حزب أو جهة من المشاركة فيما يجري في سوريا مع أي طرف كان. ونحن مع مطالب الشعب السوري في خياراته بما يعود بالأمن والأمان على سوريا ودول الجوار، مع التأكيد على عدم تكرار سيناريو انخراط بعض الأطراف في الساحة السورية، لخطورة ذلك وتداعياته السلبية على الساحة اللبنانية والتي نحن بغنى عنها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها وطننا لبنان. ونطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ويتخطى قرارات الدولة، لجرها من جديد لساحة الصراع الداخلي في سوريا".

16:16

بهاء الحريري: نطالب الجيش اللبناني بضرب كل من تسول له نفسه تخطي قرارات الدولة

كتب بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "أكس": "ندعو الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية لاستكمال بسط سلطة الدولة، ومنع أي فصيل أو حزب أو جهة من المشاركة فيما يجري في سوريا مع أي طرف كان. ونحن مع مطالب الشعب السوري في خياراته بما يعود بالأمن والأمان على سوريا ودول الجوار، مع التأكيد على عدم تكرار سيناريو انخراط بعض الأطراف في الساحة السورية، لخطورة ذلك وتداعياته السلبية على الساحة اللبنانية والتي نحن بغنى عنها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها وطننا لبنان. ونطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ويتخطى قرارات الدولة، لجرها من جديد لساحة الصراع الداخلي في سوريا".

من سجن حماة.. التعرف على لبناني فقد منذ ٤٠ عاماً عقب اطلاق سراح السجناء
15:59

من سجن حماة.. التعرف على لبناني فقد منذ ٤٠ عاماً عقب اطلاق سراح السجناء

أعلنت فصائل المعارضة السورية، بعد دخولها مدينة حماة اليوم الخميس، عن تمكنها من إخراج مئات السجناء من السجن المركزي الذي تم اقتحامه. من بين السجناء المحررين، تم الكشف عن أسماء عدة معتقلين، منهم مجموعة من السجناء اللبنانيين. كما تم التأكد من وجود علي حسن العلي، الملقب بـ "در إسماعيل"، وهو مفقود لبناني من بلدة تاشع العكارية كان قد اختفى منذ 40 عامًا في منطقة التبانة بطرابلس، ليتم العثور عليه اليوم بين السجناء الذين تم تحريرهم.

15:59

من سجن حماة.. التعرف على لبناني فقد منذ ٤٠ عاماً عقب اطلاق سراح السجناء

أعلنت فصائل المعارضة السورية، بعد دخولها مدينة حماة اليوم الخميس، عن تمكنها من إخراج مئات السجناء من السجن المركزي الذي تم اقتحامه. من بين السجناء المحررين، تم الكشف عن أسماء عدة معتقلين، منهم مجموعة من السجناء اللبنانيين. كما تم التأكد من وجود علي حسن العلي، الملقب بـ "در إسماعيل"، وهو مفقود لبناني من بلدة تاشع العكارية كان قد اختفى منذ 40 عامًا في منطقة التبانة بطرابلس، ليتم العثور عليه اليوم بين السجناء الذين تم تحريرهم.

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