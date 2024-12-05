بهاء الحريري: نطالب الجيش اللبناني بضرب كل من تسول له نفسه تخطي قرارات الدولة

كتب بهاء الحريري، عبر حسابه على منصة "أكس": "ندعو الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وجميع القوى الأمنية لاستكمال بسط سلطة الدولة، ومنع أي فصيل أو حزب أو جهة من المشاركة فيما يجري في سوريا مع أي طرف كان. ونحن مع مطالب الشعب السوري في خياراته بما يعود بالأمن والأمان على سوريا ودول الجوار، مع التأكيد على عدم تكرار سيناريو انخراط بعض الأطراف في الساحة السورية، لخطورة ذلك وتداعياته السلبية على الساحة اللبنانية والتي نحن بغنى عنها في هذه اللحظات العصيبة التي يمر بها وطننا لبنان. ونطالب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه ويتخطى قرارات الدولة، لجرها من جديد لساحة الصراع الداخلي في سوريا".