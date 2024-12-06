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محليات

"الاخبار": صفا زار قائد الجيش: تنسيق وتناغم مع المقاومة

2024-12-06 | 01:09
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&quot;الاخبار&quot;: صفا زار قائد الجيش: تنسيق وتناغم مع المقاومة
"الاخبار": صفا زار قائد الجيش: تنسيق وتناغم مع المقاومة

بينما يستعد الجيش لتنفيذ خطة انتشاره في الجنوب، كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الاخبار" أن "كل القوة المطلوبة باتت جاهزة في الجنوب وتنتظر انسحاب جيش العدو للدخول إلى المناطق".

وأكّدت المصادر أن "الخطة ستُنفذ ضمن مرحلة واحدة وليس ثلاث مراحل كما كانت في السابق ولا يوجد اعتراض على ذلك"، مشيرة إلى أن "وحدات الجيش ستدخل إلى مختلف القطاعات دفعة واحدة، وأن عون سيشرح بالتفصيل الإجراءات أمام الوزراء خلال اجتماعهم في ثكنة بنو بركات في صور غداً السبت".

 أما على صعيد التنسيق مع المقاومة، فأكّدت المصادر أن "هناك تنسيقاً وتناغماً بين الجيش وحزب الله، وقد حصل اجتماع أخيراً بين عون ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ركّز على تنفيذ الترتيبات في الجنوب وفقاً للإجراءات التي وردت في الاتفاق".

"الاخبار": صفا زار قائد الجيش: تنسيق وتناغم مع المقاومة

محليات

جوزيف عون

وفيق صفا

الجيش اللبناني

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