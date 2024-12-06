النائب ميشال معوض عقب اجتماع كتلة تجدد: مصرون على أن تتم ورشة إعادة الإعمار بشفافية تامة ونسعى إلى وضع لبنان على سكة التعافي

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح لقناة الجديد، إن هناك رضى إقليمي غربي على الوضع في سوريا بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد تحييد الوجود الإيراني عن البلاد.



وأوضح عبد الرحمن أنه لا يتوقع أن تتسلل المواجهات إلى لبنان، مشيراً إلى أن المعركة الحقيقية لم تقترب من مدينة حمص بعد.



كما أضاف أن قوات "قسد" قد سيطرت على كامل محافظة دير الزور، لافتاً إلى أن ما تم بناءه خلال 11 عاماً قد انتهى.

