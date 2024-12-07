"حزب الله خسر 70% من قوته".. هذا ما قاله هوكشتاين!

أكد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، أن "أمام لبنان فرصة لاستعادة البلاد من خلال العمل السياسي واختيار رئيس للدولة".

ولفت هوكشتاين إلى انه "كان لا بد من وجود اتفاق في لبنان يرتكز على القرار 1701 ويكون قابلاً للتنفيذ"، مضيفا :"لا أعتقد أنّنا قضينا على "حزب الله" لكنّه ربما لا يكون قوياً بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الرئيس السوري بشار الاسد".



ورأى هوكشتاين أن "واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك".



وقال هوكشتاين على أنه "حزب الله خسر ما بين 50 و70% من أسلحته أي ما يقرب من 70% من قوته".