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محليات

مولوي للقوى الأمنية: دوركم مستمر خلال مسيرة اعادة الاعمار

2024-12-07 | 07:53
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مولوي للقوى الأمنية: دوركم مستمر خلال مسيرة اعادة الاعمار
مولوي للقوى الأمنية: دوركم مستمر خلال مسيرة اعادة الاعمار

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، مؤتمرا صحافيا في مركز سرية درك صور الإقليمية بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في صور.

بداية ، وجه الوزير مولوي التحية لاهالي الجنوب الذين عادوا الى منازلهم "حيث كانت القوى الامنية وخاصة قوى الامن الداخلي في خدمتهم"،

وقال: "ان مدينة صور تبقى مدينة تاريخية وعصية وهي التي انطلق منها  خطاب الحضارة والحداثة والتطور وبناء الدولة، وهذه هي زيارتي الرابعة الى مدينة صور المدينة التي اهتمت لكل قضايا لبنان، وهي مدينة العراقة ومدينة الاصالة والبحر".

واضاف: "بعد جلسة الحكومة التي لها رمزيتها الكبيرة من حيث وجودها في صور وفي الجنوب من اجل انتشار الجيش وتثبيت الشرعية والبحث بجدية في اعادة الاعمار، وانا اتحدث من مركز سرية قوى الامن الداخلي في صور  حتى اقول لكل اجهزتي الامنية وخاصة الذين ضحوا من اجل الصمود ومساعدة الاهل يستحقون التهنئة والتكريم وخاصة شباب الدفاع المدني وجميع الشباب، وادعو الله ان يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، وان دوركم لا ينتهي فهو مستمر من خلال العمل على اعادة الاعمار وازالة الردم"، مشيدا ب"القوى الامنية التي بقيت موجودة الى جانب اهلها رغم المخاطر والاعتداء على مراكزها".

واعتبر مولوي أن "لبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701"، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "عملهم المستمر في حماية لبنان".

وأشار الى "متابعته الحثيثة لعودة الاهالي واطلاق عملية اعادة الأعمار ضمن اطار القوانين المرعية الاجراء في حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهنا اؤكد عزة ابن الجنوب، وتطبيق القانون سيكون بكثير من الانسانية، وان مشروع القانون اقرته الحكومة اليوم سيرسل سريعا الى المجلس النيابي لاقراره، ومن هنا اننا سنساعد اهلنا للصمود في ارضهم".

وشدد على "حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وخاصة مجرى نهر الليطاني من التعديات ومن التلوث كما تساعدنا مع نواب منطقة صور في حماية اثار صور وواجهة صور البحرية".

وتوجه الى المحافظين الجنوب والنبطية بالشكر على "جهودهما الجبارة للمساهمة في بقاء ادارات الدولة تعمل بشكلها الطبيعي".
مولوي للقوى الأمنية: دوركم مستمر خلال مسيرة اعادة الاعمار

محليات

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