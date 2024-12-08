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النائب حيدر ناصر للجديد: يبدو ان القرار اتخذ لحقن دماء كل السوريين وآن الأوان لنذهب بروية وعقلانية للواقع الجديد والصورة ضبابية وقراءة صعبة
2024-12-08 | 03:30
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النائب حيدر ناصر للجديد: يبدو ان القرار اتخذ لحقن دماء كل السوريين وآن الأوان لنذهب بروية وعقلانية للواقع الجديد والصورة ضبابية وقراءة صعبة
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