. بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب وليام طوق.. ماذا في تفاصيله؟

على أثر ظهور أحد المفقودين اللبنانييين سجينا منذ عشرات السنين في أحد السجون السورية، وبالتالي سقوط نظرية عدم وجود مفقودين لبنانيين في سورية،

فقد بات من الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني على مؤسسات الدولة اللبنانية وفي طليعتها رئاسة الحكومة اللبنانية المسارعة لتكليف وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش اللبناني بتشكيل لجنة أمنية للإنتقال فورا إلى سوريا والتواصل مع القيادات الميدانية فيها والتحقيق لتحديد كافة أسماء اللبنانيين المتواجدين في السجون السورية والمعتبرين منذ سنوات في عداد المفقودين وذلك بالسرعة القصوى توصلا لبيان الحقائق وعدم السماح بمفاقمة مآسي أهالي هؤلاء المفقودين