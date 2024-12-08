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محليات

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان

2024-12-08 | 12:27
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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان
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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان

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زعم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنّه استهدف عناصر من حزب الله كانوا "داخل منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" المبرم بين إسرائيل ولبنان.
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