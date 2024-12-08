رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نظام الأسد الأب والإبن كان من أهم العوائق في قيام دولة فعلية في لبنان

مشاهد لتحرك الجيش الإسرائيلي من مجدل شمس في الجولان المحتل إلى داخل المناطق السورية في القنيطرة
زعم الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنّه استهدف عناصر من حزب الله كانوا "داخل منشأة لتخزين الأسلحة في جنوب لبنان في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" المبرم بين إسرائيل ولبنان.وقال الجيش في بيان إنّ "هؤلاء نفّذوا هجمات ضد القوات (الإسرائيلية) ومدنيين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنّه ضرب "عددا كبيرا من عناصر حزب الله" السبت.
انتشرت مساء اليوم صورة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها على نطاق واسع مع الادعاء بأنها التقطت حديثًا فور مغادرتهما دمشق ووصولهما إلى روسيا. ولكن، بعد أن قام فريق الجديد بالتدقيق في الصورة تبين أنها ليست جديدة بل التقطت قبل عامين أثناء تفقده اضرار الزلزال في شمال سوريا