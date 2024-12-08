جعجع "يدبك" فرحاً بسقوط بشار الاسد (فيديو)

أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".

