جعجع "يدبك" فرحاً بسقوط بشار الاسد (فيديو)

سمير جعجع "يدبك" فرحاً بسقوط بشار الاسد pic.twitter.com/AQR5KuPjLy
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024
سمير جعجع "يدبك" فرحاً بسقوط بشار الاسد pic.twitter.com/AQR5KuPjLy
أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".
قال الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي، في مقابلة خاصة مع الجديد، "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم وعلمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي"