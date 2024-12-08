بالفيديو - مشاهد لتحرك الجيش الإسرائيلي من مجدل شمس إلى داخل المناطق السورية في القنيطرة

مشاهد لتحرك الجيش الإسرائيلي من مجدل شمس في الجولان المحتل إلى داخل المناطق السورية في القنيطرة pic.twitter.com/fg0ktPuP4x
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024
مشاهد لتحرك الجيش الإسرائيلي من مجدل شمس في الجولان المحتل إلى داخل المناطق السورية في القنيطرة pic.twitter.com/fg0ktPuP4x
أشار الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير الى أن "سوريا أمام مرحلة خطيرة اليوم فحتى من يحتفل لا يعلم إلى أين تتجه الأمور ولكن الشيء الجيد هو سرعة ما جرى دون أن يؤدي إلى مزيد من الدماء".
قال الأسير المحرر من السجون السورية سهيل حموي، في مقابلة خاصة مع الجديد، "عشت سنوات من القهر والحرمان والظلم وعلمت بتهمتي بعد 20 عاماً من اعتقالي"