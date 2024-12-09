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محليات

فراس حمدان: لارسال بعثات امنية الى سوريا واستعادة المعتقلين اللبنانيين

2024-12-09 | 03:18
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فراس حمدان: لارسال بعثات امنية الى سوريا واستعادة المعتقلين اللبنانيين
فراس حمدان: لارسال بعثات امنية الى سوريا واستعادة المعتقلين اللبنانيين

قال النائب فراس حمدان عبر حسابه على منصة "إكس" : "في ضوء المعلومات التي تؤكد وجود لبنانيين من ضحايا الاعتقال في سجون النظام السوري، ندعو الحكومة اللبنانية إلى التواصل الفوري مع السلطات السورية، وإرسال بعثات أمنية وطبية واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على استعادة هؤلاء الضحايا إلى لبنان والكشف عن مصير الآلاف من اللبنانيين المغيبين قسراً."

واضاف: "نطالب الحكومة، ووزارة العدل بشكل خاص بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، بإتخاذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح مئات السجناء السوريين المحتجزين في لبنان بسبب آرائهم المعارضة للنظام السابق، والبحث في آلية تضمن عودتهم الآمنة إلى سوريا."

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