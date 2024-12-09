فراس حمدان: لارسال بعثات امنية الى سوريا واستعادة المعتقلين اللبنانيين

قال النائب فراس حمدان عبر حسابه على منصة "إكس" : "في ضوء المعلومات التي تؤكد وجود لبنانيين من ضحايا الاعتقال في سجون النظام السوري، ندعو الحكومة اللبنانية إلى التواصل الفوري مع السلطات السورية، وإرسال بعثات أمنية وطبية واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على استعادة هؤلاء الضحايا إلى لبنان والكشف عن مصير الآلاف من اللبنانيين المغيبين قسراً."





