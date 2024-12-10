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محليات

أوساط دبلوماسية لـ "نداء الوطن": يجب انتقال عدوى المنطقة الجديدة إلى لبنان

2024-12-10 | 03:32
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أوساط دبلوماسية لـ &quot;نداء الوطن&quot;: يجب انتقال عدوى المنطقة الجديدة إلى لبنان
أوساط دبلوماسية لـ "نداء الوطن": يجب انتقال عدوى المنطقة الجديدة إلى لبنان

جاء في صحيفة "نداء الوطن":

أبلغت أوساط دبلوماسية عربية معنية «نداء الوطن» بأنه «بين نص وقف اطلاق نار في لبنان وبين رحيل الأسد عن سوريا، ظهر تحوّل استراتيجي كبير أدى إلى تسديد ضربة قوية إلى إيران ، وبالتالي إلى إخراجها من ثلاث ساحات: لبنان، سوريا وغزة. وقطع شريان الإمداد من طهران إلى هذه الساحات، ولا يفترض أن يبقى لبنان في الحالة القديمة خصوصاً أن نص وقف اطلاق النار واضح المعاني لجهة سيادة لبنان ووجود سلاح واحد».

أضافت هذه الأوساط «يجب أن يلاقي التغيير في لبنان هذا التطور الاستراتيجي الكبير ولا يجب أن تكون هناك منطقة جديدة ويبقى لبنان القديم الذي بدأ عام 1990 بالانقلاب على الطائف والاحتلال السوري وإمساك إيران بمفاصل النظام إلى اليوم والذي انتهى حالياً». وخلصت هذه الأوساط إلى القول:»يجب أن تنتقل عدوى المنطقة الجديدة تلقائياً إلى لبنان».

أوساط دبلوماسية لـ "نداء الوطن": يجب انتقال عدوى المنطقة الجديدة إلى لبنان

محليات

إسرائيل

سوريا

لبنان

حزب الله

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